I fatti del giorno - America Latina (4)

- Cile: proteste sociali, governo Pinera annuncia legge per regolare diritto di assembramento - Il ministro della Giustizia del Cile, Hernan Larrain, ha annunciato che il governo di Sebastian Pinera presenterà un progetto di legge per regolamentare il "diritto di assembramento". Lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata ieri al quotidiano "El Mercurio". Si tratta, ha dichiarato il ministro, di un diritto garantito dalla Costituzione e attualmente regolato da un decreto, e che questa "non è la forma di regolare un diritto così importante". "E' evidente che una parte di quello che sta succedendo si deve al fatto che non c'è una legislazione in materia", ha aggiunto Larrain, facendo riferimento alle incessanti proteste sociali in atto in tutto il paese dal 18 ottobre scorso. (segue) (Res)