I fatti del giorno - America Latina (5)

- Messico: Lopez Obrador su strage mormoni, ci sono informazioni per arrivare alla verità - Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha assicurato che ci sono informazioni per chiarire la verità sulla strage della famiglia momorne registrata lo scorso novembre. "Sono iniziate le indagini e si è intervenuto sin dai primi giorni", ha detto Lopez Obrador dopo aver incontrato una delegazione della famiglia LeBaron, nello stato settentrionale di Sonora. "Ci sono informazioni che non possiamo rivelare per motivi processuali, ma ringrazio i minitseri della Marina militare, della Difesa e della Sicurezza che hanno agito dai primi giorni, aiutando la procura generale a chiarire e arrivare sulle tracce dei responsabili", ha detto "Amlo" assicurando che il caso dovrà servire come esempio dell'impunità data agli omicidi. Un impegno che è parte dell'azione di governo, ha sottolineato il capo dello stato respingendo le accuse di chi segnalava un'attenzione speciale data al caso che ha coinvolto cittadini di nazionalità statunitense. (Res)