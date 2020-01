Liguria: Toti, più cantieri aperti e opere per far crescere Regione e Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più cantieri aperti e opere realizzate per far crescere la Liguria e il Paese". Lo ha scritto su Facebook il governatore della Regione Giovanni Toti. Nel post, Toti ha spiegato: "In Liguria i cantieri si aprono: da Regione quasi quattro milioni del fondo strategico nei prossimi 3 anni renderanno possibile tanti interventi a Sarzana (La Spezia), il ripristino del ponte della Budella, realizzazione della rotatoria in località Paradiso, costruzione di un ponte e di una passerella ciclo pedonale sul torrente Calcandola e completamento della piscina comunale in zona Santa Caterina, un’opera bloccata da anni e in attesa dei lavori per essere ultimata". Toti ha concluso: "Basta attese e ritardi cronici, la Liguria ha bisogno di tanti cantieri aperti per colmare decenni di ritardi. E così dovremmo fare in tutto il Paese: più sì e più opere per l’Italia che vuole crescere". (Ren)