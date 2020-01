Speciale difesa: Iraq, Borrell, continuiamo a sostenere paese sotto ogni aspetto

- I ministri degli Affari esteri dell'Unione europea hanno dato mandato all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, di portare avanti sforzi diplomatici con tutte le parti coinvolte nella situazione in Medio Oriente per arrivare a una soluzione e in questo contesto l'Ue continuerà ad aiutare l'Iraq sotto ogni punto di vista. Lo ha detto Borrell in conferenza stampa. "La regione non si può permettere un altro conflitto e noi chiediamo una riduzione delle tensioni e il massimo controllo da parte di tutti. La crisi rischia di mettere a repentaglio anni di sforzi per stabilizzare l'Iraq, soprattutto viste le sue implicazioni nel lavoro decisivo della Coalizione globale contro Daesh", ha detto sottolineando che l'Ue condanna "ogni attacco sulle forze della Coalizione" e ribadisce "chiaramente che continuare a lottare contro Daesh resta la nostra priorità". (Beb)