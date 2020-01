Speciale difesa: Consiglio straordinario Ue, sforzi diplomatici con tutti e in fretta

- Agire in Libia prima che la situazione vada fuori controllo; promuovere sforzi diplomatici con tutte le parti coinvolte nella situazione in Medio Oriente, Iran compreso, per arrivare a una soluzione; proseguire il lavoro dell'Unione europea con l'Iraq. Sono questi i tre punti a cui sono giunti i ministri degli Esteri dei Paesi membri dell'Unione europea, convocati in una riunione straordinaria del Consiglio Affari esteri dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, per definire il ruolo e le azioni europee negli scenari mediorientale e libico. E proprio la Libia è stato il dossier di apertura della riunione, con la presenza anche del rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé. Gli ultimi sviluppi mostrano "che la crisi potrebbe uscire dal controllo", ha detto Borrell in conferenza stampa, e i ministri sono concordi "sul fatto di impegnarci con maggior forza prima che sia troppo tardi", ha detto. Nella riunione Salamé ha illustrato i rischi maggiori che risiedono nella crisi libica. "Rischi che stanno aumentando", ha sottolineato l'Alto rappresentante. "Innanzitutto il terrorismo: si rileva sempre di più la presenza di combattenti dalla Siria e dal Sudan". Poi, quello migratorio, con 700 mila persone, secondo i numeri dati da Salamé, provenienti dall'Africa subsahariana che lavorano in Libia e che "non tutte vogliono venire in Europa", ma che, in base agli sviluppi della situazione, dovranno spostarsi, "perché magari perderanno il loro lavoro. Terzo rischio quello della destabilizzazione di tutta la regione, dalla Libia al Sahel. Quarto rischio, "un nuovo schema geopolitico", con nuovi attori che compaiono e, di conseguenza, "tutta la situazione geopolitica del Mediterraneo centrale potrebbe cambiare". Nuovi attori come Russia e Turchia, le potenze citate da Borrell, sebbene queste non siano da sole e nonostante il cessate il fuoco invocato dai presidenti turco e russo Recep Tayyp Erdogan e Vladimir Putin a Istanbul sia stato rigettato da parte del generale Khalifa Haftar. Per Borrell e per i ministri è chiaro che "ci sono forti motivi per passare dalla retorica ai fatti". Questo, per l'Ue, significa arrivare a una soluzione politica nel quadro del processo di Berlino. "Ho ricevuto il mandato per lavorare per far sì che le nostre attività diplomatiche portino a una soluzione politica nel quadro del processo di Berlino. Ma sperando che le parti possano mettersi d'accordo sul cessate il fuoco. Sperando. Noi cercheremo di contribuire a tal fine. E sperando che il processo di Berlino possa portare a un accordo politico", ha proseguito Borrell. "A quel punto dovremo concentrarci sul monitoraggio del cessate il fuoco, sul controllo dell'embargo sugli armamenti e su altre misure di sicurezza sulla scorta delle esperienze raccolte con l'operazione Sophia", ha spiegato. Su questi tre punti, i ministri hanno chiesto a Borrell di presentare delle proposte. (Beb)