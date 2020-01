Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, reagiremo a dispiegamento missili russi Ssc-8

- Nel corso di quest'anno, la Nato intende reagire al dispiegamento in Europa dei missili Ssc-8 da parte della Russia. È quanto affermato dal segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stolteberg, durante un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa tedesca “Dpa”. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, gli Ssc-8, nella denominazione russa 9M729, sono missili da crociera che possono montare testate nucleari. In merito, Stoltenberg ha dichiarato che “con riguardo agli Ssc-8”, la Nato lavorerà “sulla difesa aerea e sui sistemi antimissile, sulle armi convenzionali, su una maggiore allerta e sull'estensione dei tempi di allarme”. Il segretario generale dell'Alleanza atlantica ha quindi aggiunto che i ministri della Difesa degli Stati parte della Nato “hanno già concordato il quadro” della risposta allo schieramento degli Ssc-8 da parte della Russia. Stoltenberg ha poi evidenziato che, dispiegando tali missili, “la Russia ha violato il trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf)”. Secondo il segretario generale della Nato, la mossa di Mosca “rientra nella strategia russa di investire notevolmente in nuove e moderne capacità, comprese le armi nucleari”. A ogni modo, ha proseguito Stoltenberg, la Nato “non ha intenzione di schierare ulteriori missili in Europa” e persegue l'obiettivo del rafforzamento del controllo degli armamenti. (Res)