Speciale difesa: Germania, sospesa componente aerea missione contro Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha sospeso le attività di ricognizione aerea e rifornimento in volo svolte finora in Siria e Iraq nel quadro della coalizione internazionale contro lo Stato islamico, guidata dagli Stati Uniti. È quanto reso noto dal comando operativo delle Forze armate tedesche nella giornata di ieri, 12 gennaio. In particolare, l'ultima missione di ricognizione dei caccia multiruolo Tornado della Luftwaffe, di stanza presso la base di Al Asraq in Giordania, ha avuto luogo il 7 gennaio scorso. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la Bundeswehr ha sospeso temporaneamente la propria missione di assistenza e addestramento per le Forze armate dell'Iraq a causa del recente innalzamento della tensione nel paese. I militari tedeschi sono stati in parte ridispiegati in Giordania e in Kuwait. (Res)