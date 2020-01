Speciale difesa: Regno Unito, aeronautica fatica a reclutare piloti droni

- I piani dell'aeronautica britannica di dotarsi di una nuova e più avanzata generazione di droni sono messi a repentaglio non soltanto dalle questioni economiche, ma anche da problemi psicologici del personale, che ora vengono ammessi anche dal ministero della Difesa. Come riferisce il quotidiano "The Times", il segretario permanente della Difesa, Stephen Lovegrove, ha rivelato alla commissione parlamentare di controllo sulla spesa pubblica che il costo per l'acquisto di 16 nuovi droni "Protector" di costruzione statunitense è lievitato di oltre il 40 per cento e ora potrebbe superare 1,1 miliardi di sterline (oltre 1,28 miliardi di euro). Tuttavia, in una lettera ai deputati, Lovegrove si sofferma a lungo su un altro inaspettato problema che concerne l'utilizzo dei droni: l'uccisione a distanza di soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale del Regno Unito. Tali operazioni hanno, infatti, causato gravi problemi psicologici e persino preoccupanti conseguenze per la salute mentale degli operatori dei droni. Per tale motivo, il ministero della Difesa non riesce a coprire con nuovi arruolamenti tutti i ranghi degli equipaggi che manovrano i velivoli senza pilota. (Res)