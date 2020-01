Speciale difesa: Spagna, modernizzazione Forze armate incentivo a posizione internazionale "di punta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sforzo di modernizzazione effettuato dalle Forze armate spagnole è stato un incentivo a raggiungere "livelli di punta" a livello internazionale e a promuovere il tessuto industriale della Spagna. Lo scrive sul sito "Defensa" l'amministratore delegato del gruppo per la difesa spagnolo Mechanical & Engineering, Angel Escribano, secondo cui l'innovazione è il motore di crescita del settore. Per Escribano, al fine capire l'attuale paradigma della difesa in Spagna, è essenziale guardare ai progressi e ai profondi cambiamenti che hanno sperimentato le Forze armate del paese. (Res)