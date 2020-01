Speciale difesa: Usa-Iran, segretario Esper "non ha visto" prove piano Teheran per attacco ambasciate

- Alti funzionari dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno faticato a difendere l'attacco aereo che il 3 gennaio scorso ha ucciso il generale iraniano Qasem Soleimani presso l'aeroporto di Baghdad, riconoscendo di non poter confermare quanto dichiarato da Trump, secondo cui gli iraniani pianificavano di attaccare quattro ambasciate degli Usa in Medio Oriente. Intervistato dall'emittente televisiva "Cbs", il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, ha dichiarato di "non aver visto" le prove di un piano dell'Iran per attaccare le missioni diplomatiche degli Usa in Medio Oriente. Allo stesso tempo, Esper ha chiarito di condividere "il punto di vista" di Trump secondo cui l'Iran "avrebbe potuto mirare alle nostre ambasciate, manifestazione più importante della presenza degli Usa in un paese". Il 10 gennaio scorso, Trump aveva dichiarato che Soleimani, comandante della Forza Qods delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, pianificava attacchi contro quattro ambasciate degli Stati Uniti in Medio Oriente. Tale affermazione era in contrasto con le valutazioni dell'intelligence degli Usa. (Res)