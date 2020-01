Libia: Erdogan incontra Conte, ricevuti segnali positivi da Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Mosca, dove sono in corso colloqui sulla Libia mediati da Russia e Turchia, stanno arrivando “segnali di esito positivo”. Lo ha indicato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel corso di una conferenza stampa congiunta ad Ankara con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte. “A Mosca i colloqui stanno andando avanti, si concluderanno verso sera. L’andamento è positivo, l’ho saputo dai miei collaboratori”, ha sottolineato Erdogan. Il presidente turco ha spiegato che al termine dell’incontro si redigerà il testo di un’intesa che costituirà successivamente una base per la Conferenza di Berlino, in programma il 19 gennaio e cui parteciperà anche la Turchia. “Saremo presenti (in Germania) e faremo in modo che il processo di tregua sia molto più solido. Speriamo di riuscire a mettere un punto definitivo sulla crisi perché in Libia domini la pace”, ha concluso Erdogan.(Gmr)