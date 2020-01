Commercio Roma: Ana-Mip, Raggi metta nero su bianco ipotesi di licenza taxi a urtisti

- Alla sindaca di Roma Virginia Raggi "abbiamo chiesto di mettere nero su bianco la possibilità di convertire in licenze taxi le licenze degli urtisti e di indicare chiaramente quali sono i tempi per questo passaggio". Così il vicepresidente vicario di Ana, Associazione nazionale ambulanti, Angelo Pavoncello, ai cronisti in piazza Santissimi Apostoli in occasione del presidio di protesta dei commercianti della categoria urtisti che saranno ricevuti in prefettura per discutere dello spostamento di 17 postazioni del centro storico. "Siamo qui per dare la nostra solidarietà - ha aggiunto Mauro Ferri di Mip, Movimento Italia produttiva -. La scelta di Raggi è stata unilaterale e non ha portato a nulla. Inoltre la proposta delle licenze taxi non è supportata da alcuna carta e quindi ci sembra una bufala. Chiediamo che i lavoratori siano ascoltati e rispettati". Infine Ferri conclude: "È vergognoso che Andrea Coia (presidente della commissione capitolina Commercio, ndr) in un post su Facebook si nasconda dietro ai riferimenti al fascismo per togliere il lavoro alle persone".(Rer)