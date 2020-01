Medio Oriente: Conte, ondata di tensioni ci preoccupa molto

- L’Italia è “molto preoccupata” dall’ondata di tensioni in corso in Medio Oriente, che “rischia di precipitare la regione in una spirale ancora più perversa di instabilità”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro ad Ankara con il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. “L’unica reazione è intensificare gli sforzi diplomatici e politici per riportare la situazione alla normalità. La sicurezza in quell’area ci sta a cuore, lo dimostriamo non solo con i proclami, ma anche con l’impegno concreto”, ha aggiunto il capo del governo italiano ricordando come l’Italia sia il secondo contributore della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico. Il riferimento al capo del governo è alla crisi in Siria e alle tensioni tra Iran e Stati Uniti dopo l'uccisione del generale Qasem Soleimani, avvenuta lo scorso 3 gennaio in Iraq, a cui è seguito un attacco missilistico di Teheran contro le basi irachene di Ayn al Asad e Camp Harir che ospitano militari statunitensi. (Gmr)