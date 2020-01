Nepal: citati i testimoni nel processo all’ex presidente della Camera Mahara (2)

- Mahara si è dimesso il primo ottobre, dopo essere stato accusato da una dipendente parlamentare, Roshani Shahi. La donna ha denunciato la presunta violenza il 4 ottobre al commissariato di Baneshwor, cinque giorni dopo averla rivelata in un’intervista video al sito di informazione “Hamrakura.com” in cui ha sostenuto di essere stata stuprata nella propria casa di Katmandu dall’allora presidente della Camera, che era ubriaco e le ha provocato delle lesioni, e di aver poi chiamato la polizia, che non ha raccolto la denuncia e i reperti, ma le ha detto di recarsi al commissariato e sottoporsi a controlli medici. (segue) (Inn)