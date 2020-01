Nepal: citati i testimoni nel processo all’ex presidente della Camera Mahara (3)

- L’accusatrice ha poi modificato la sua versione, facendo sorgere dubbi sulla spontaneità della ritrattazione, in un’intervista a un altro sito, “Nagarikkhabar.com”: Shahi, sul cui volto si vedono dei segni neri, ha smentito la violenza e descritto Mahara come una “figura paterna”, con cui però c’è stato ultimamente un deterioramento dei rapporti, a causa del mancato aiuto da parte di lui in occasione del recente trasferimento di lei in un’area rurale, argomento di cui i due avrebbero parlato per telefono e non di persona. L’ex presidente della Camera, che respinge le accuse, è ancora un politico influente e non si è dimesso da deputato. (segue) (Inn)