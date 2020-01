Russia: caso Golunov, aperto procedimento penale per abuso di potere

- Il Comitato investigativo della Federazione Russa ha annunciato l'apertura di un procedimento penale per abuso di potere nei confronti degli agenti di polizia coinvolti nell'arresto del giornalista russo Ivan Golunov. Lo ha riferito all'agenzia di stampa russa "Tass" l'avvocato, Sergej Badamshin. L'avvocato di Golunov ha chiesto che il suo cliente venga riconosciuto come vittima di un abuso di potere. Il 19 dicembre scorso si è appreso dell'apertura del procedimento penale sul caso dell'arresto illegale di Golunov nel corso della grande conferenza stampa annuale del presidente Vladimir Putin. Golunov è stato arrestato nel centro di Mosca lo scorso 6 giugno con l'accusa di traffico di stupefacenti. Il giornalista investigativo ha respinto le accuse, affermando che le prove a suo carico sono state costruite e che dietro l'arresto ci sarebbero motivazioni legate alla propria attività di giornalista investigativo per il portale "Meduza". In seguito si è appreso che cinque funzionari di polizia hanno prodotto delle prove falsificate contro il giornalista per giustificarne l’arresto.(Rum)