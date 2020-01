Calabria: elezioni regionali, allestita sala stampa in Regione

- In vista delle elezioni regionali del 26 gennaio prossimo, la Regione Calabria ha comunicato in una nota che nella sede della cittadella regionale a Germaneto di Catanzaro, presso l'area museale di Piazza San Francesco di Paola, sarà allestita una sala stampa a disposizione degli organi d’informazione. La sala stampa sarà attrezzata con postazioni di lavoro, collegamento wifi e la possibilità di fruire del monitoraggio costante e continuo dei dati provenienti dal Ministero dell'interno in tempo reale. La sala stampa sarà fruibile da sabato 25 gennaio, dalle ore 13 alle 20, e domenica 26 a partire dalle ore 7 e fino alla chiusura delle operazioni di scrutinio. (Ren)