Trasporto aereo: Armenia, possibile rinvio dei primi voli di Ryanair verso l'Italia

- Il primo volo della compagnia aerea low cost Ryanair dall'Armenia all'Italia, previsto per martedì 14 gennaio, potrebbe essere rinviato. Lo ha detto oggi il presidente della Commissione dell'aviazione civile Tatevik Revazian. La compagnia aerea irlandese ha annunciato il lancio di collegamento aerei da Erevan a Milano e Roma a partire dalla giornata di domani, Revazian ha detto che potrebbe esserci un problema con il volo di martedì a causa di uno sciopero programmato da parte dei controllori di voli in Italia. Il presidente della Commissione dell'aviazione civile ha affermato che la situazione sarà chiarita e che presto verranno fornite ulteriori informazioni. Secondo Revazian, Ryanair inizialmente ha cancellato tutti i voli dall'Armenia per poi invece notificarne il rinvio. (Res)