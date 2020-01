Speciale difesa: Usa, espulsi militari sauditi dopo sparatoria Pensacola

- Circa una dozzina di cadetti delle Forze armate dell'Arabia Saudita impegnati in programmi di addestramento negli Stati Uniti verranno espulsi e rimpatriati a seguito del rapporto sull'uccisione il 6 dicembre scorso di tre membri della marina degli Usa nella base aeronavale di Pensacola, in Floridam a opera di un ufficiale saudita radicalizzato. Come riferisce il "New York Times", il rapporto non ha riscontrato prove del fatto che i militari sauditi abbiano aiutato il loro commilitone nella pianificazione della sparatoria di Pensacola, ha affermato un funzionario statunitense. Sembra però che alcuni avessero legami con movimenti estremisti, mentre altri fossero in possesso di materiale pornografico proibito in Arabia Saudita. Nel suo intervento a "Fox News Sunday", il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Robert O'Brien non ha fornito alcun motivo specifico per l'espulsione dei cadetti sauditi, limitandosi a menzionare "misure cautelari" dopo la sparatoria di Pensacola. In particolare, 'O Brien ha dichiarato: "Facciamo attenzione. Ovviamente, Pensacola ha dimostrato che ci sono stati errori nelle procedure di controllo". Nella giornata di ieri 12 gennaio, durante un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "Cbs", il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper ha affermato che le Forze armate del paese sono al lavoro per colmare le falle nell'apparato di controllo. "Ho firmato direttive per un miglior esame di tutti i nostri studenti stranieri che in futuro chiederanno le credenziali, le politiche sulle armi, eccetera", ha dichiarato Esper. (Res)