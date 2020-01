Speciale difesa: Corea del Sud-Usa, Seul, progressi su negoziati costi difesa

- Corea del Sud e Stati Uniti hanno compiuto alcuni progressi nei negoziati per la ridefinizione degli oneri per lo stazionamento delle Forze Usa in territorio sudcoreano. Lo ha dichiarato oggi il capo negoziatore di Seul, Jeong Eun-bo, al termine di una visita ufficiale a Washington per colloqui con la controparte statunitense, James DeHart. “Valutiamo ci sia stato un progresso di una certa portata, e abbiamo aumentato la nostra comprensione reciproca tramite i negoziati condotti sinora”, ha dichiarato Jeong di ritorno a Seul. “Lavoreremo per raggiungere un accordo il prima possibile, secondo termini mutualmente accettabili e in modo tale da minimizzare i vuoti e contribuire al contempo a rafforzare l’alleanza Corea del Sud-Usa e la postura difensiva degli alleati”, ha aggiunto il funzionario. Fonti governative statunitensi hanno fornito indicazioni che suggeriscono un avanzamento dei negoziati tra i due paesi per rivedere l’accordo di condivisione dei costi di stazionamento, noto come Special Measures Agreement. (Res)