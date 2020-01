Speciale difesa: Libia, Di Maio, Italia pronta a missione Onu nel paese

- L'Italia è pronta a partecipare a una missione di pace delle Nazioni Unite in Libia. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante un'intervista rilasciata a “La Stampa”, riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. Per il titolare della Farnesina, dovrà tuttavia essere la Libia ha richiedere un intervento militare dell'Onu sul proprio territorio. Qualora avesse luogo, ha proseguito il capo politico del Movimento 5 Stelle (M5S), tale operazione potrebbe modellarsi su Unifil, la forza di interposizione che le Nazioni Unite schierano in Libia. Intanto, il cessate il fuoco nel paese mediato da Russia e Turchia è stato violato poco dopo l'entrata in vigore nella giornata di ieri, 12 gennaio. Il governo di accordo nazionale libico, presieduto da Fayez al Sarraj, e l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar si sono reciprocamente accusati di aver violato la tregua. (Res)