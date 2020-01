Speciale difesa: Libia, Al Sarraj e Haftar attesi oggi a Mosca per firmare tregua

- Una riunione tra il presidente del Governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, e il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, è prevista oggi a Mosca per la conclusione di un accordo di cessate il fuoco in Libia. Secondo fonti del paese nordafricano, Haftar è arrivato questa mattina nella capitale della Russia, mentre Al Sarraj è atteso in giornata. Fonti russe hanno riferito che anche il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh è atteso oggi a Mosca. Il capo del gruppo di contatto russo in Libia, Lev Dengov non ha escluso che Al Sarraj e Haftar terranno colloqui sulle condizioni per proseguire gli sforzi volti a raggiungere una tregua in Libia. "I colloqui includeranno la possibilità di firmare un accordo sulla tregua e sui relativi dettagli", ha detto Dengov all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". Senza confermare la possibilità di un incontro diretto, Dengov ha affermato Al Sarraj e Haftar saranno ricevuti "separatamente dalle autorità russe, nonché dai rappresentanti della Turchia, che sta collaborando con la Russia sul tema". A Mosca è, infatti, giunta una delegazione turca, guidata dai ministri degli Esteri e della Difesa, Mevlut Cavusoglu e Hulusi Akar. Dengov ha, infine, confermato "la partecipazione di funzionari egiziani e degli Emirati Arabi Uniti come osservatori ai colloqui tra i le parti in conflitto Libia". (Res)