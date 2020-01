Speciale difesa: Libia, Sarraj annuncia che andrà a Mosca per firmare tregua con Haftar

- Il capo del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha annunciato l'accettazione del cessate il fuoco da parte del suo esecutivo che deriva da una "posizione di forza per prevenire ulteriori spargimenti di sangue, mantenere la coesione nazionale e il tessuto sociale, con la possibilità di riprendere l'operazione militare in caso di violazioni". Al Sarraj ha dichiarato in un discorso televisivo questa mattina che la pista politica dopo il cessate il fuoco arriva come una continuazione dei "sacrifici dei martiri". Il premier si è rivolto alle famiglie dei combattenti affermando: "Non rinunceremo ai nostri principi nazionali (...) il cessate il fuoco è solo un primo passo per dissipare le illusioni di coloro che aspirano al potere con la forza delle armi e di chi vuole il ritorno della tirannia". Al Sarraj ha chiarito che il cessate il fuoco è il primo passo verso il percorso politico per completare la costruzione dello "stato che sogniamo". "Chiedo a tutti i libici di voltare pagina rispetto al passato, rifiutare la divisione e serrare i ranghi per spostarsi verso la pace e la stabilit. Dobbiamo tutti renderci conto che la differenza tra noi deve essere gestita democraticamente e attraverso il dialogo", ha concluso Sarraj. (Res)