Marche: interventi per oltre 66 milioni a difesa della costa

- "Superano i 66,4 milioni di euro gli interventi di difesa della costa finanziati o eseguiti nelle Marche dal 2015 al 2019". Lo ha annunciato in una nota la Regione. Nel documento sono riportati i dati secondo cui: "la maggior parte sono stati realizzati dalla Regione Marche con i fondi europei (45,8 milioni, pari a un cofinanziamento di 11,4 milioni), seguiti da quelli nazionali (11,7 milioni con 8 del Fondo sviluppo e coesione) e regionali (8,7 milioni). L'ultimo finanziato, in ordine di tempo, è quello di Montemarciano, con 8 milioni dei nostri FSC, ai quali si aggiungeranno circa 4 milioni di Rfi". Tutti gli investimenti effettuati rientrano nelle previsioni del "Piano costa" che è stato recentemente aggiornato dall'assemblea legislativa (6 dicembre 2019) con importanti novità, come la possibilità di realizzare barriere di protezione emerse al posto delle soffolte previste dalla vecchia programmazione. Il nuovo piano prevederà 37 interventi, con costi stimati di circa 290 milioni, di cui 60 hanno già copertura. (segue) (Ren)