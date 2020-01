Israele: fusione partiti Labour-Gesher e Meretz in vista delle elezioni generali

- I due principali partiti di sinistra israeliani, Labour-Gesher e Meretz, correranno insieme alle elezioni generali israeliane del 2 marzo prossimo. E' quanto riferisce il quotidiano israeliano "Haaretz", precisando che la decisione è stata annunciata dopo che i leader dei due partiti, rispettivamente Amir Peretz e Nitzan Horowitz, hanno raggiunto un accordo nella serata di ieri, domenica 12 gennaio. Secondo quanto stabilito dall'intesa, dovrebbe essere Peretz a guidare la lista congiunta, mentre il capo di Gesher, Orli Levi-Abekasis, sarà inserito come secondo nella lista elettorale. Labour e Gesher si sono fusi prima delle elezioni del 17 settembre, in cui sono riusciti a raccogliere sei dei 120 seggi della Knesset. A seguito della tornata elettorale, i leader vincenti, Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, non sono riusciti a formare il governo, spingendo il presidente Reuven Rivlin a convocare nuove elezioni per il mese 2 marzo. (Res)