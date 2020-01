Energia: Russia-Bielorussia, entro fine gennaio decisione su tariffe transito petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decisioni finali sulle tariffe per il transito del petrolio russo attraverso la Bielorussia saranno prese a gennaio. Lo ha dichiarato Anatolij Golomolzin, vice direttore del Servizio federale antimonopoli della Federazione Russa (Fas) all'agenzia di stampa "Ria Novosti", in seguito ai colloqui con la parte bielorussa (Mart). "Fas (con la partecipazione del ministero dell'Energia e di Transneft) e il Mart (con la partecipazione di Belneftekhim, Gomeltransneft Druzhba) non hanno trovato un accordo. Le decisioni finali saranno prese a gennaio nel modo prescritto", ha dichiarato Golomolzin.(Rum)