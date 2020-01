Anas: nessun crollo in gallerie in gestione

- "In riferimento ad alcune notizie diffuse oggi, Anas intende precisare che non si è verificata alcuna caduta di calcinacci nelle gallerie in gestione. E’ probabile che si faccia riferimento a una galleria, non Anas, ubicata in Provincia di Bergamo sulla via Mala, dove lo scorso 11 gennaio si è verificato un distacco dalla volta". Lo ha fatto sapere in una nota l'Anas. "Si è anche parlato di un ponte crollato sulla statale 36 a Lecco - ha prosguito l'Ente - Si tratta del ponte di Annone della strada provinciale 49, crollato il 28 ottobre 2016 sulla sottostante strada statale 36, in gestione ad Anas. Il crollo è avvenuto al passaggio di un trasporto eccezionale, del peso di oltre 100 tonnellate, causando un decesso. Ad aprile 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha incaricato Anas, come soggetto attuatore, di progettare e realizzare il nuovo ponte. Anas ha avviato tutte le attività necessarie e il 28 marzo 2018, nel pieno rispetto del cronoprogramma concordato con il Mit, sono stati consegnati i lavori all’impresa. Il completamento dell’opera e l’apertura al traffico è avvenuta a giugno 2019". "Attualmente - ha concluso Anas - è in corso un procedimento giudiziario al fine di accertare le responsabilità del crollo". (Ren)