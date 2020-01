Tunisia: sequestrati 19 fucili di fabbricazione turca nel governatorato di Tatouine

- I 19 fucili da caccia sequestrati lo scorso 11 gennaio dalle forze di sicurezza a Ramada, nel governatorato di Tatouine, nel sud della Tunisia, sono di fabbricazione turca. Lo ha annunciato oggi il portavoce della direzione generale delle dogane tunisine, il maggiore Haythem Zaned. I 19 fucili sono stati scoperti in una fossa nella località di Khcham Mariem, nei pressi di Remada, città del governatorato di Tatouine, situata a 50 chilometri dal confine con la Libia. Lo scorso 8 gennaio, le autorità tunisine hanno annunciato il sequestro di un altro carico di armi provenienti dalla Turchia nella provincia meridionale tunisina di Medenine. Come sottolineato in una dichiarazione all’emittente radiofonica “Shems Fm”, dal portavoce del ministero dell'Interno tunisino, Khaled al Hayouni, le armi sono state sequestrate in un’operazione avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 gennaio scorso nella località di Beni Khaddashm e si trovavano a bordo di un veicolo proveniente da Feriana nel governatorato di Kasserine. Nell’operazione condotta dalle forze di sicurezza sono state arrestate cinque persone.(Tut)