Cisterna di Latina: pronti a compiere furti, in tre denunciati per possesso di attrezzi da scasso

- Tre uomini residente a Cisterna di Latina sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di polizia perchè sospettati di essere alla ricerca nella zona di Doganella di obiettivi per compiere furti. Nel corso di operazioni di controllo del territorio in cui da tempo si verificano furti nelle abitazioni, gli agenti hanno fermato il furgone su cui viaggiavano B.A. 46 anni, D.I 31 anni e C.B. 68 anni, tutti con gravi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio. Nel mezzo sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso e pericolose armi improprie; inoltre il conducente è risultato privo di patente e precedentemente colpito da provvedimento della licenza di guida per mancanza di requisiti morali. Tutti e tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per detenzione di arnesi da scasso e armi improprie ed è stata inoltre avviata l’istruttoria per l’applicazione da parte del Questore di misure di prevenzione personali al fine di limitarne le capacità criminali. (Rer)