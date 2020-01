Shoah: a Milano 28 nuove pietre d'inciampo per non dimenticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 28 le nuove Pietre d'Inciampo, un piccolo blocco quadrato di pietra (10x10 cm), ricoperto di ottone lucente che saranno posati mercoledì 15 e venerdì 17 gennaio in 21 vie cittadine, in corrispondenza delle abitazioni dei deportati nei lager che non hanno fatto ritorno alle loro case. Sampietrini, piccoli blocchi quadrati che ne ricordano il nome, l'anno di nascita, il giorno e il luogo della morte, alla presenza tra gli altri dell'ideatore delle Pietre, l'artista berlinese Gunter Demnig. A presentare l'iniziativa, che porterà a 90 il numero delle Pietre d'Inciampo posate dal 2017 ad oggi a Milano, sono stati questa mattina in Aula consiliare a Palazzo Marino il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé, la senatrice a vita Liliana Segre e il Presidente del Comitato Pietre d'Inciampo Marco Steiner. "La posa di nuove Pietre d'inciampo nella nostra città è un'occasione per rinnovare il nostro impegno per ricordare – dichiara il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé -. Lo faremo coinvolgendo i più giovani, cercando di contrastare ogni tentativo negazionista o di ridimensionamento dell'atrocità di quanto è accaduto e le grandi responsabilità che hanno reso possibile quella tragedia. Ricordare è ancora più importante oggi di fronte al risveglio in Europa, e non solo, di idee, movimenti e nostalgie pericolose". “Quello che è avvenuto qua e che sembrava impossibile che accadesse – ha concluso Bertolé, chissà un giorno, se non saremo attenti, rigorosi e responsabili e non sapremo contrastare ogni germe di odio e indifferenza potrebbe, in forme diverse, in qualche modo ripetersi", ha concluso Bertolè. (segue) (Rem)