Shoah: a Milano 28 nuove pietre d'inciampo per non dimenticare (2)

- "Quando abbiamo costituito nel settembre 2016 il Comitato per le 'Pietre d'Inciampo' – Milano – commenta il presidente Steiner - ci auguravamo di poter contare sulla condivisione e sul sostegno del Consiglio Comunale. Così è stato e così ci auguriamo possa continuare ad essere. Ogni singola pietra rappresenta un monito affinché ciò che è accaduto non si ripeta mai più. Il Comitato per le Pietre d'Inciampo è cosciente che non potrà arrivare a commemorare tutti i cittadini milanesi caduti. L'impegno è rivolto soprattutto a quelle vittime che non hanno più nessuno che le ricordi". “Ho sentito – ha proseguito Steiner - che qualcuno non ha voluto mettere le pietre d'inciampo perché considerate divisive, ma, al contrario, le pietre d'inciampo invece uniscono perché aiutano a capire e ricordare quello che è stato e non c'è nulla di divisivo nella volontà di capire”. Presenti dal 1990, oggi in Europa si contano oltre 75mila Pietre d'Inciampo in 26 Paesi: un monumento diffuso cresciuto anche grazie al passaparola come reazione ad ogni forma di negazionismo e di oblio. Per spiegare la propria idea, Gunter Demnig- che posa personalmente quasi tutte le "Pietre d'inciampo" ha fatto proprio un passo del Talmud: "Una persona viene dimenticata soltanto quando viene dimenticato il suo nome". Una volontà di ricordare, quella offerta dalle pietre d'inciampo, che è stata subito colta in Italia, ha spiegato Steiner: “Il nostro obiettivo era di deporne 10 all'anno, invece ne abbiamo poste 26 nel 2018, 30 nel 2019 e 28 quest'anno. Si è creata addirittura una lista d'attesa e per il 21 le 'prenotazioni' per fare memoria sono praticamente esaurite”. La prima pietra sarà posta in viale Bianca Maria 21 alle 10.15 di mercoledì 15 gennaio davanti a quella che fu la casa di Corinna Rinaldi Segre, nata a Padova nel 1885 e morta ad Auschwitz il 26 febbraio del 1944. Alle 12.20 in piazza Filangeri, 2 sarà invece posizionata la pietra d'inciampo dedicata alla guardia carceraria Andrea Schivo, alla presenza della senatrice a vita Liliana Segre. (Rem)