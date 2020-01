Ue: Ugl su Eurostat, politiche più coraggiose per superare divario tra ricchi e poveri

- "E' un quadro allarmante quello delineato da Eurostat riguardo il divario fra ricchi e poveri in Italia, il più elevato rispetto ai maggiori Paesi europei. Il 20 per cento della popolazione con i redditi più alti percepisce entrate sei volte superiori rispetto a quelle di coloro che riscontrano maggiori difficoltà. Il differenziale aumenta nel Mezzogiorno e fra gli under 65". Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario generale dell'Ugl, in merito ai dati pubblicati da Eurostat che mettono in relazione i diversi gruppi di redditi fino al 2018. "Si tratta di un gap inaccettabile, in tal senso occorrono politiche di welfare più coraggiose, volte a rafforzare la coesione economica e sociale. In questa fase è necessario superare l'austerità dei conti pubblici e puntare sulla crescita attraverso nuovi investimenti, in grado di favorire la ripresa e la creazione di nuovi posti di lavoro", ha aggiunto.(Com)