Roma: posizionate le pietre dell'inciampo al Portico d'Ottavia, Alfonsi: strumento di memoria

- La residente del Municipio Roma I centro, Sabrina Alfonsi, ha partecipato questa mattina al Portico d'Ottavia al primo degli appuntamenti per la posa delle nuove pietre d'inciampo, le "Stolpersteine" dell'artista tedesco Gunter Demnig create per ricordare i deportati dell'olocausto e dislocate su tutto il territorio cittadino e in particolar modo nel primo Municipio. Presenti anche la presidente della Comunità Ebraica, Ruth Dureghello; l'ambasciatore Israeliano, Dror Eydar; l'ambasciatore Tedesco, Viktor Elbling; Ada Chiara Zevi; e il coro della scuola Regina Margherita con il maestro Marco Valabrega. "L'inciampo - sottolinea la presidente - non è solo un inciampo fisico ma mentale, spinge i passanti a interrogarsi e a chiedersi quanto sia accaduto in quel posto, in quel determinato giorno. Questo inciampo ha un nome e un cognome, ha una data di nascita e purtroppo una di morte. Un inciampo che costringe a immedesimarsi. Oltre 60 mila pietre installate dal 1995 ad oggi, per non dimenticare l'olocausto e per fare sì che un tale orrore non si ripeta mai più". (segue) (Rer)