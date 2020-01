Italia-Slovenia: Carlo Campanile nuovo ambasciatore a Lubiana

- Carlo Campanile è stato nominato nuovo ambasciatore italiano a Lubiana. Lo ha reso noto la Farnesina, a seguito del gradimento del governo sloveno. Campanile è nato a Napoli il 21 luglio 1964 e si è laureato in Scienze Politiche presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli nel 1988. Entrato in carriera diplomatica nel 1991, dopo un periodo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, parte per l’estero per prestare servizio prima all’ambasciata a Dakar, e poi alla Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo. Rientrato a Roma nel 2002, Campanile lavora presso la Direzione generale per gli affari politici multilaterali e diritti umani. Riparte nuovamente per l’estero per prestare servizio presso l’ambasciata di Città del Messico e, successivamente, presso l’ambasciata a Parigi. Rientra a Roma nel 2013 alla Direzione generale per la mondializzazione e questioni globali. Nel 2016 assume come ambasciatore d’Italia a Mogadiscio e viene promosso al grado di ministro plenipotenziario nel gennaio del 2017. Nel 2019 torna al ministero prestando servizio alle dirette dipendenze del direttore generale per l’Unione Europea.(Com)