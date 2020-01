Cultura: Carfagna (FI), Pansa come i migliori, fece arrabbiare destra e sinistra

- “Il giornalismo italiano perde una grande firma. Giampaolo Pansa scoprì lo scandalo Lockheed, condusse la famosa intervista a Berlinguer in cui il segretario del Partito comunista sconfessò Mosca, dichiarandosi molto più sicuro sotto l'ombrello della Nato". Lo scrive Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, su Facebook. "Soprattutto, raccontò gli orrori della guerra in maniera imparziale. Fece arrabbiare destra e sinistra, come solo i migliori sanno fare. Addio, maestro”, conclude Carfagna.(Com)