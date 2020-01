Iran-Usa: Rohani firma legge che inserisce Pentagono nella lista delle organizzazioni terroristiche

- Il presidente Hassan Rohani ha firmato una legge che modifica ed espande la designazione iraniana delle organizzazioni terroristiche per includere il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e tutte le sue filiali. Lo riferisce l’emittente iraniana “Press Tv”. Il parlamento iraniano ha approvato lo scorso aprile la versione iniziale della legge che ha designato il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) come organizzazione terroristica dopo che Washington ha inserito nella propria lista i Guardiani della rivoluzione iraniana. La scorsa settimana, il parlamento iraniano ha ampliato la legge per includere anche il Pentagono, in risposta all'uccisione del generale iraniano, Qasem Soleimani, e dei vertici delle Unità della mobilitazione popolare irachena (milizie a maggioranza sciita, Pmu) avvenuta lo scorso 3 gennaio a Baghdad in raid condotto da un drone statunitense. La legge era stata votata lo scorso 7 gennaio dal parlamento iraniano all’unanimità.(Res)