Frascati: Acea Ato 2, giovedì sospensione idrica per permettere manutenzione straordinaria

- Acea Ato 2 comunica in una nota che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, giovedì 16 gennaio 2020 si renderà necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Frascati. Di conseguenza, dalle ore 13 di giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 7 di venerdì 17 gennaio 2020, si verificherà mancanza d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade: Via Cornufella, Vicolo Delle Cisternole, Via Delle Cisternole, Via Perazzeta, Via Pantano Secco, Via Vigne Di Colle reti, Via Di Colle Reti, Via Casal Di Mario, Via Grotte Dello Stinco, Via Di Vermicino (da Vicolo Grotti Dama a Via Giuseppe Luzi) Via Di Grotte Portella, Via Fontanile Tuscolano, Via Giuseppe Luzi, Via San Matteo, Via Fontanile Di San Matteo, Via Lorenzo Sebastiani, Via Fratelli Rojni, Via Di Colle Pizzuto, Via Achille Giammarioli, Via Crescenzi, Via Lazzaro Belli, Via Manzi, Via Macchia Dello Sterparo, Via Enrico Fermi, Via Valle Sant’Ignazio, Via Tuscolana, Via Di Grotte Maria, Via Dei Salè, Vicolo Di Grotte Maria, Via Prato della Corte, Vicolo Prato Della Corte, Via Luigi Vanvitelli, Via Cavalier D’Arpino, Via M. Greuter, Via Flaminio Ponzio, Via XXII Rubbia. Potranno essere interessate dalla sospensione idrica anche strade limitrofe alle citate. Per limitare i disagi, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti instazionamento nei seguenti punti: Via Macchia dello Sterparo, angolo Via Lorenzo Sebastiani; dalle ore 12 alle ore 23:59 di giovedì 16 gennaio 2020; Via Delle Cisternole, dalle ore 12 alle ore 23:59 di giovedì 16 gennaio 2020; Via Luigi Vanvitelli, angolo Via M.Greuter, dalle ore 12 alle ore 23:59 di giovedì 16 gennaio 2020; Via Grotte Maria, dalle ore 12 alle ore 23:59 di giovedì 16 gennaio 2020; Via Delle Cisternole SNC, Scuola Elementare Andrea Tudisco, dalle ore 12 alle ore 17 di giovedì 16 gennaio 2020; Via Luigi Vanvitelli 16, Scuola Elementare Di Vermicino, dalle ore 12 alle ore 17 di giovedì 16 gennaio 2020. "Per i casi di effettiva e improrogabile necessità - si legge nella nota - potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua". (Com)