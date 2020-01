Milano: si masturba in strada davanti mamma e bimba piccola, arrestato 50enne

- Un 50enne di origini senegalesi, incensurato, è stato arrestato domenica mattina per corruzione di minore per essersi masturbato davanti a una madre che passeggiava con la figlia piccola. Alle 10.50 un passante ha allertato il 112 segnalando la scena che stava accadendo in corso Como all'altezza di via De Toqueville. Una pattuglia della polizia è subito intervenuta e ha bloccato l'uomo, che è stato processato per direttissima stamane.(Rem)