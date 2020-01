Roma: Politi (Lega), Lamorgese pensi seriamente a sicurezza della Capitale e non alla percezione dei cittadini

- “Ancora una volta si vuole trovare un capro espiatorio alla gestione inadeguata della Raggi e del Governo. Questa volta è toccato al Corpo di Polizia Locale di Roma, i cui dipendenti, secondo il ministro Lamorgese, non indossando la divisa d’ordinanza, ma soltanto un fratino, limitano la percezione della sicurezza nei cittadini". Il capogruppo della Lega in Campidoglio Maurizio Polito fa riferimento ad una recente critica del Ministro a proposito di agenti della locale in servizio senza indossare le divise. "Questa superficiale considerazione del Ministro dell’Interno - continua nella nota Politi - se non fosse offensiva farebbe ridere. Partiamo dal presupposto che se la città è sicura i cittadini lo vedono, non hanno bisogno di percepirlo. Del resto in una situazione politica dove l’importante è dare la polverina agli occhi dell’elettorato, la principale preoccupazione resta la percezione e non la realtà. In secondo luogo, abbiamo più volte evidenziato i ritardi nelle forniture delle nuove divise, ricordiamo giusto l’anno scorso che oltre 5600 vigili sono rimasti senza abbigliamento a causa del mancato assegnamento dell’appalto. Al Governo ci sono loro, alla guida della Capitale sempre loro, loro non comprano le divise, ma la colpa è sempre di qualcun altro. Siamo stanchi di essere governati da tanta meschinità”. (Com)