Amatrice: oggi la prima giornata sull'alfabetizzazione sismica istituita dalla Regione

- Si è svolta questa mattina presso la palestra dell'istituto omnicomprensivo Sergio Marchionne", nella frazione San Cipriano ad Amatrice, la prima edizione della giornata regionale dell'alfabetizzazione sismica dal titolo "L'abc in caso terremoto. Cosa fare e non fare". La giornata è stata ufficialmente istituita con la legge regionale n.12/2018 e prevede per il 13 gennaio di ogni anno lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche connesse alla sismicità del territorio. Il progetto, organizzato dalla Regione Lazio e con il supporto di Lazio Innova, è nato con l'obiettivo di divulgare la cultura della prevenzione attraverso l'alfabetizzazione sismica in tutte le province del Lazio, a cominciare dalle aree interessate dal terremoto del 2016. Presenti alla giornata di lezioni di oggi 330 studenti delle scuole del reatino. Altri 400 studenti hanno seguito l'evento in videoconferenza dagli Istituti Einaudi di Roma, Bragaglia di Frosinone, Marconi di Latina e Ruffini di Viterbo dove sono state organizzate in parallelo altre giornate dell'alfabetizzazione sismica con il supporto di esperti del Genio e della Protezione civile. Presenti, inoltre, rappresentanti delle istituzioni, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, comitati e cittadini. (segue) (Rer)