Camera: commissione Agricoltura, mercoledì audizioni su organizzazione pubbliche amministrazioni

- Mercoledì 15 gennaio, la commissione Agricoltura, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del Dl 162/2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, svolge le seguenti audizioni: ore 14:45, Gabriele Papa Pagliardini, direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea); ore 15:15 rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps). Lo riferisce la Camera dei deputati. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)