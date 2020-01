Germania-Croazia: incontro Merkel-Plenkovic a Berlino il 16 gennaio, focus su Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro croato e presidente di turno del Consiglio dell'Ue, Andrej Plenkovic, sarà in visita a Berlino il 16 gennaio prossimo per incontrare il cancelliere tedesco Angela Merkel. È quanto si apprende dal sito web del governo federale. Merkel e Plenkovic discuteranno di questioni europee e della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, che la Croazia esercita nel primo semestre del 2020, e di questioni europee. La Germania assumerà tale funzione nella seconda metà dell'anno. A Berlino, Plenkovic visiterà inoltre la Settimana verde, di cui la Croazia è paese partner per il 2020. (Geb)