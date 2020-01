Speciale energia: Messico, impresa privata difende riforma energetica congelata dal governo

- Gli imprenditori messicani tornano prendono nuovamente posizione a favore della riforma energetica congelata dall'attuale governo di Andres Manuel Lopez Obrador. In una nota rilanciata dai media, la federazione degli imprenditori messicani Consejo coordinador empresarial (Cce), ricorda che le aste petrolifere realizzate grazie alla riforma voluta dall'ex presidente Enrique Pena Nieto, permettono di aumentare la produzione senza che sullo Stato gravino ulteriori rischi. "La riforma energetica ha avuto risultati positivi, considerando il poco tempo trascorso dalla sua approvazione", portando "investimenti per oltre undici miliardi di dollari e piani futuri per oltre 36 miliardi di dollari", si legge nella nota. Nelle ore precedenti il presidente era tornato a ribadire che il suo governo non avrebbe celebrato altre aste fino a quando le compagnie private con un contratto in mano non avessero apportato risultati concreti. Secondo la Cce, il "modello delle aste petrolifere permette il potenziamento dell'esplorazione e della produzione, senza che lo stato assuma rischi di alcun tipo, oltre a ricevere royalties e tasse". Lo schema della riforma, che ha aperto il comparto alla partecipazione di capitale privato e straniero rompendo il monopolio pluridecennale della Pemex (Petroleos de Mexico), garantisce inoltre "incentivi all'acquisto di beni e servizi nazionali, oltre alla contrattazione e formazione di mano d'opera. Si incrementano gli investimenti nelle infrastrutture fisiche locali e regionali e si creano processi di trasferimento di tecnologia", aggiunge il testo. (Mec)