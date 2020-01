Speciale energia: premier polacco, Ue non può dipendere dalla Russia per le forniture di gas

- I paesi europei devono impegnarsi a diversificare le proprie forniture energetiche in modo da non essere troppo dipendenti dalla Federazione Russa. Lo ha dichiarato il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in un’intervista al quotidiano tedesco “Die Welt”. “Dobbiamo considerare tutti i possibili scenari, anche i peggiori: la Russia non può essere messa nella condizione di minacciare la sospensione delle forniture di gas all’Unione europea”, ha detto il premier, criticando duramente il progetto per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 che la Federazione Russa sta realizzando in collaborazione con la Germania. Stando alle sue affermazioni, una “normalizzazione definitiva dei rapporti con Mosca non può essere raggiunta senza il ritiro di tutte le truppe dalla penisola di Crimea e la cessazione delle ostilità nelle regioni orientali dell’Ucraina”. Interrogato sulla dipendenza della Polonia dal carbone e sul possibile conflitto con l’Unione europea per quanto riguarda l’impatto ambientale, il premier ha detto che “non siamo stati noi a scegliere il mix energetico del paese, ma l’Unione sovietica”. (Vap)