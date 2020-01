Speciale energia: Putin, transito gas naturale in Ucraina al centro del colloquio con Merkel

- Il transito di gas naturale russo in territorio ucraino è stato tra gli argomenti discussi durante l’incontro a Mosca tra il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e il cancelliere federale tedesco, Angela Merkel. “Abbiamo parlato anche della questione del transito di gas: in particolare, abbiamo ribadito l’importanza dell’accordo raggiunto lo scorso dicembre tra Gazprom e i nostri partner ucraini, firmato per un periodo di cinque anni”, ha detto il capo dello Stato russo. (Rum)