Speciale energia: ministero Industria cinese, Pechino non taglierà sussidi per veicoli Nev nel 2020

- La Cina non taglierà i suoi sussidi per i veicoli a nuova energia (Nev) nel 2020, come parte dei suoi sforzi per stabilizzare le aspettative del mercato e garantire lo sviluppo sano e sostenibile del settore. Lo ha affermato il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione cinese. Miao Wei, ministro dell'Industria e della tecnologia dell'informazione, ha voluto dissipare così i dubbi in merito ad un nuovo taglio dei sussidi cinesi all'elettromobilità che potrebbe giungere a luglio, e che potrebbe preludere alla completa cancellazione delle sovvenzioni pubbliche entro la fine del 2020; il funzionario ha affermato che la politica di sussidio di quest'anno rimarrà relativamente stabile e non diminuirà in modo significativo. "Si spera che le imprese Nev avranno la fiducia necessaria per rafforzare le proprie capacità di innovazione, migliorare la qualità dei prodotti e rafforzare lo sviluppo del mercato", ha affermato il ministero in una nota. (Cip)