Camera: mercoledì audizione sul valore del patrimonio culturale per la società in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 15 gennaio, alle ore 15, la commissione Affari esteri svolge l'audizione di Giuliano Volpe, ordinario di archeologia presso l'Università degli Studi di Bari, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge recanti ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. Lo riferisce la Camera dei deputati. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)