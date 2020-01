Kosovo: ufficio Thaci, "il presidente vuole che formazione del governo il prima possibile" (3)

- Dal momento però in cui il presidente concede al candidato a premier il mandato per costituire l'esecutivo, l'intero processo dovrebbe essere concluso entro 15 giorni. In caso di un fallito tentativo per la formazione del governo, allora il presidente dovrebbe chiedere al partito che si trova al secondo posto per numero di voti, di cercare di costituire l'esecutivo. "Kurti non si è detto disposto ad offrire già da oggi la proposta sul candidato a premier del Vetevendosje. Come presidente della Repubblica eserciterò la mia autorità costituzionale e legislativa per coltivare l'unità politica e cittadina. Perciò ho deciso di offrire a Kurti un periodo di tempo supplementare prima di intraprendere gli altri passi in rispetto alla costituzione", ha spiegato ieri Thaci. (segue) (Kop)