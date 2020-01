I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: atteso oggi nuovo incontro fra Kurti e Mustafa sulla formazione del governo - I leader del movimento Vetevendosje e della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Albin Kurti e Isa Mustafa, continueranno oggi i colloqui per raggiungere un accordo sulla formazione della coalizione di governo. L'incontro di Kurti e Mustafa di ieri è durato oltre tre ore, ma nessuno dei due leader politici ha rilasciato una dichiarazione per i media al termine della riunione. Il portavoce dell’Ldk Besian Mustafa ha solo riferito che i due leader si sarebbero incontrati di nuovo e ha aggiunto che non ha dettagli sui colloqui. L'incontro tra i leader dei due partiti vincitori delle ultime elezioni in Kosovo si è svolto subito dopo la conclusione del colloquio tra Kurti e il presidente kosovaro Hashim Thaci. Vetevendosje e Ldk dovrebbero sciogliere i nodi ancora presenti nella strada verso la firma di un accordo sulla coalizione di governo. I negoziati tra le due parti si sono interrotti a fine dicembre dopo la costituzione della settima legislatura dell'Assemblea nazionale di Pristina, quando è stato eletto come presidente del parlamento il vice leader del Vetevendosje Glauk Konjufca. (segue) (Res)