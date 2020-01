I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: formazione governo, oggi nuovo incontro tra leader partiti Vetevendosje e Ldk - I leader del Movimento Vetevendosje e della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Albin Kurt e Isa Mustafa, hanno in programma oggi un nuovo incontro per trovare un accordo sulla creazione di una coalizione di governo. Secondo quanto spiegato dall'esponente del Vetevendosje, Arberie Nagavci, eletta nei giorni scorsi vicepresidente del parlamento di Pristina, nei prossimi giorni sarà inviata al presidente Hashim Thaci la nota formale con il nome del primo ministro designato. Parlando ieri dopo l'incontro del Vetevendosje, Nagavci ha detto che è stata presa questa decisione e l'auspicio è di concludere quanto prima i negoziati con la Lega democratica del Kosovo sulla formazione di una coalizione di governo. "E' importante per noi sapere quali sono le richieste dell'Ldk, in quanto abbiamo ascoltato diverse dichiarazioni dall'Ldk", ha affermato l'esponente del Vetevendosje. Il leader dello schieramento, Albin Kurti, ha affermato che l'accordo con l'Ldk è "molto vicino". (segue) (Res)